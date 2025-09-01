Gatilleros asesinan a joven motociclista en plena vía pública en Alajuela

La tarde de este lunes, un joven de 22 años fue asesinado a balazos mientras viajaba en su motocicleta por el barrio Lourdes, en San Rafael de Alajuela.



El hecho ocurrió a las 2:52 p. m., cuando dos gatilleros, quienes al parecer también se desplazaban en moto, abrieron fuego contra la víctima.



Al sitio se presentó una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos confirmaron que el paciente no presentaba signos de vida al momento de la atención.

"El joven presentaba múltiples heridas por arma de fuego en el tórax", indicó la benemérita institución.

El tiroteo generó alarma entre los vecinos del sector, debido a que es muy poblado y, además, hay una escuela y un colegio cerca de donde ocurrieron los hechos.



Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.

