GAO decomisó más de dos mil dosis de droga tras operativo en María Reina

Un operativo policial en el sector de María Reina, en Hatillo, logró el decomiso de más de 2.000 dosis de droga, dinero en efectivo y varias armas, como parte de la Operación Tolerancia Cero que desarrollan las autoridades contra el narcomenudeo en zonas identificadas como conflictivas.

La intervención fue realizada por oficiales de la Fuerza Pública, quienes efectuaron recorridos y abordajes en este punto de San José, señalado previamente por la venta y consumo de drogas. Al notar la presencia policial, un grupo de jóvenes que se encontraba en un búnker huyó en distintas direcciones para evadir a los oficiales.

Durante la acción, los policías ubicaron una bolsa negra que contenía dinero en efectivo y diversas sustancias ilícitas.

Decomiso de droga en María Reina

​Tras el levantamiento de la evidencia y su traslado a la delegación metropolitana, se confirmó el decomiso de 2.020 dosis de droga, además de efectivo en distintas denominaciones.

Horas después, en un patrullaje por el mismo sector, los oficiales observaron a varios sujetos que intentaron escapar hacia una cancha de fútbol. Aunque estas personas fueron interceptadas entre unos árboles y no se les hallaron objetos ilícitos durante una revisión preventiva, la inspección del área permitió un nuevo hallazgo.

Decomiso de droga en María Reina

En un basurero cercano, los policías encontraron una bolsa con dos armas de fuego: una pistola con su cargador y cuatro municiones, así como un revólver calibre .38 con seis municiones. Además, se decomisaron dos armas menos letales y droga de distintos tipos.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para recuperar espacios públicos, reducir la circulación de drogas y fortalecer la seguridad en comunidades golpeadas por el narcomenudeo.