Funcionario de Hacienda entre investigados por aparente venta de mercancía falsa

Un funcionario del Ministerio de Hacienda figura entre las personas investigadas luego de una serie de allanamientos relacionados con la venta de mercancía falsa.



Según explicó Esteban Obando, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, los agentes realizaron 20 intervenciones en los cantones centrales de Cartago, Heredia, San José y Alajuela, como parte de una investigación por infracción a la propiedad intelectual.

"Como resultado de las diligencias judiciales, se efectuaron siete detenciones vinculadas con las personas encargadas de la administración y logística de estas tiendas.

"Además, se investiga la presunta participación de un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien, según la información preliminar, sería el responsable de gestionar el desalmacenaje de los artículos que posteriormente eran comercializados de forma irregular en dichos establecimientos", señaló Obando.

La causa se originó tras denuncias de representantes legales de una marca internacional, quienes alertaron que en diversos locales comerciales se vendían, almacenaban y distribuían artículos adulterados o fraudulentos.

En los negocios se vendían zapatos y ropa conocida en el mercado nacional como “Triple A”, la cual no es original pero sí muy parecida a la real, pero a un precio mucho menor.