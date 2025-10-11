Fumigación en piñera de Los Chiles dejó 35 personas intoxicadas, incluidos 9 niños

Un total de 35 personas fueron atendidas en una piñera tras una emergencia por intoxicación con productos químicos.



El incidente ocurrió a eso de las 8 p. m. del viernes, luego de una fumigación en Los Chiles, en la zona norte del país.



Entre los afectados hubo 9 niños, 18 mujeres y 8 hombres.



Estas personas se vieron afectadas por la exposición al producto químico.



La mayoría de pacientes se atendieron en condición urgente y otros estables.



Para poder atenderlos en el lugar, el Cuerpo de Bomberos debió asegurar la escena; posteriormente, la Cruz Roja trasladó a los afectados hacia el salón comunal de San José del Amparo de Los Chiles, donde les realizaron una segunda valoración médica.