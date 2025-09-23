Fuga de gas en gasolinera de Moravia obligó a evacuar 500 metros a la redonda

El Cuerpo de Bomberos atendió este lunes una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) dentro de una gasolinera ubicada en Moravia, lo que obligó a evacuar 500 metros a la redonda.

Ante la emergencia, varias unidades fueron despachadas de inmediato al sitio para controlar la situación.

Según trascendió, el incidente se originó mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en uno de los tanques, momento en que se presentó la fuga.

No se reportaron personas heridas ni afectadas por el hecho.

De acuerdo con Bomberos, cada año se atienden más de 1.500 emergencias relacionadas con gas LP en el país, lo que evidencia la importancia de seguir protocolos de seguridad en el manejo de este tipo de sustancias.