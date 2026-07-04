Fuga de gas en camión cisterna obliga a cierre de calle en Curridabat

El Cuerpo de Bomberos atiende la mañana de este sábado un escape de gas de un camión cisterna de 14.000 litros en el sector de Curridabat, frente a Multiplaza, sobre vía pública.

De acuerdo con la información brindada por la institución, en el sitio trabajan una unidad extintora, una unidad especializada en materiales peligrosos y una unidad de rescate, con el fin de controlar la emergencia y garantizar la seguridad de las personas que transitan por la zona.

Como medida preventiva, las autoridades mantienen cerrada la carretera en ambos sentidos mientras se desarrollan las labores de atención.

Por el momento no se ha informado sobre personas afectadas ni sobre las causas que provocaron la fuga.

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