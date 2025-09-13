Fuerza Pública confirma identidad de oficial que murió esta madrugada en la Ruta 27

La Fuerza Pública confirmó que un policía de la delegación de Alajuela, de apellido Blandón, fue la víctima mortal del aparatoso accidente que ocurrió la madrugada de este sábado en la Ruta 27.

Según el reporte de las autoridades, el agente viajaba en su motocicleta por el sector de Turrúcares minutos antes de las 5 a. m. cuando chocó contra un tráiler por razones que ahora se investigan.

El agente fue declarado fallecido en el lugar. Al parecer, se dirigía a su trabajo al momento del accidente.

El incidente provocó largas presas mientras las autoridades judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo.