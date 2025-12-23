Fuertes vientos provocan caída de árbol en parque de Heredia: un hombre resultó herido

Un enorme árbol cayó y golpeó a un hombre en el parque de San Rafael de Heredia la mañana de este lunes, generando una rápida movilización de cuerpos de socorro.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 7:36 a.m. y desplazó unidades al sitio. Al llegar, encontraron a un hombre herido de gravedad, quien fue atendido en el lugar y trasladado de inmediato a un centro médico.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los fuertes vientos de los últimos días responden a sistemas de alta presión, por lo que se prevé que continúen las condiciones ventosas en el país.

Los equipos de primera respuesta recordaron a la población la importancia de mantener precauciones ante las ráfagas de viento que pueden provocar emergencias similares.

Tras la caída del árbol, funcionarios procedieron a retirarlo y derribaron otro que también presentaba riesgo de desplome.