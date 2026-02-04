Fuertes vientos provocan 300 averías y dejan 2.400 hogares sin energía, reporta el ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que los fuertes vientos registrados en las últimas horas han ocasionado 300 averías en diferentes partes del país. Como consecuencia, 2.400 hogares permanecen sin servicio eléctrico en el sector de Limonal.

De acuerdo con el reporte oficial, la región Chorotega ha sido la más afectada por las ráfagas, que han interrumpido tanto el suministro de electricidad como los servicios de telecomunicaciones en comunidades como Abangares, Colorado, Limonal, Cañas, Tilarán, Barranca, Siquirres, Talamanca y Grecia.

El ICE indicó que cuadrillas trabajan de manera continua para restablecer el servicio eléctrico en Limonal y atender las incidencias reportadas en otras zonas del país.