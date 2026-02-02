Fuertes vientos desprenden techos, cables eléctricos y causan caída de árboles en Cañas

Los fuertes vientos registrados este lunes en Cañas, Guanacaste, han provocado múltiples incidentes asociados al desprendimiento de techos, afectación del tendido eléctrico y caída de árboles.



De acuerdo con el Comité Municipal de Emergencias, durante esta mañana el cantón se ha visto afectado por intensas ráfagas producto de la influencia del empuje frío #13.

“El pronóstico del tiempo indica que podrían presentarse ráfagas de hasta 110 km/h en la zona. Por eso, hacemos un llamado a la población para mantenerse alerta y seguir las recomendaciones ante estos eventos.

“Hasta el momento, se reportan incidentes en el centro de Cañas, barrio Libertad y Bebedero, con caída de árboles, afectaciones en el tendido eléctrico y desprendimiento de techos, algunos con impacto sobre vehículos”, indicó el Comité.

<span id="selectionBoundary_1770051142085_9475833461514628" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Por su parte, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó a Teletica.com que durante la madrugada y la mañana de este lunes se registraron ráfagas de 110 km/h en La Cruz, Guanacaste, y de 105 km/h en Bagaces.



Según el IMN, el país continúa este lunes bajo la influencia del empuje frío número 13, lo que genera vientos muy fuertes en el norte del territorio nacional, mientras el frente frío mantendrá las temperaturas bajas durante el día. En tanto, la vertiente del Caribe permanece nublada con presencia de lluvias.

