Fuertes vientos dejan dos personas fallecidas en Orotina y Atenas

Fotografías Orotina Informativo

Las intensas ráfagas de viento que afectan al país en los últimos días han provocado la muerte de dos personas en distintos puntos del territorio nacional. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que en algunas zonas las ráfagas pueden superar los 100 km/h, generando condiciones de alto riesgo.

En Orotina, un motociclista de 38 años fue sorprendido por la caída de un árbol en la paralela a la Ruta 27. El hombre fue trasladado en condición delicada al Hospital Monseñor Sanabria, donde falleció horas después.

El segundo caso ocurrió en San Isidro de Atenas, donde un hombre de 60 años quedó prensado tras caerle un árbol encima. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, la víctima murió en el sitio. Para liberar el cuerpo se requirió equipo especializado debido a la magnitud del incidente.

Las autoridades reportan más de 85 atenciones relacionadas con los fuertes vientos en los últimos días, incluyendo caída de árboles, ramas y rótulos. La Cruz Roja hizo un llamado a la población para extremar precauciones, especialmente al transitar cerca de estructuras y árboles que puedan colapsar.

Asimismo, se recomienda a los conductores manejar con prudencia, ya que las ráfagas pueden desestabilizar los vehículos y provocar accidentes.