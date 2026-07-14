Fuertes lluvias y vientos de las últimas horas provocaron caída de árboles y otras emergencias

Las fuertes lluvias y los vientos de las últimas horas han provocado la caída de árboles, ramas y otras emergencias en distintas zonas del país.



El territorio nacional se mantiene bajo un patrón de inestabilidad que ha generado fuertes aguaceros, principalmente en el Caribe durante la mañana y la tarde.



Las lluvias, acompañadas de intensas ráfagas de viento, dejaron árboles y ramas sobre carreteras, deslizamientos y daños en viviendas de distintas zonas del país.



En Limón, los comités de emergencia de Talamanca, Siquirres, Matina y Pococí atendieron varios incidentes.



En Guápiles y Batán, árboles cayeron sobre viviendas, mientras que en Cocles de Cahuita un deslizamiento obstruyó la carretera.



Cartago fue otra de las provincias afectadas, donde los fuertes vientos también provocaron la caída de árboles y ramas.



Los comités municipales de emergencia se mantienen activos y continúan las valoraciones en las comunidades afectadas, mientras las autoridades insisten en el llamado a mantener la precaución ante la persistencia de las lluvias.

