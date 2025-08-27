Fuertes lluvias obligan al cierre total de la Ruta 32 durante la noche y madrugada

La Ruta 32 permanecerá cerrada durante toda la noche y madrugada debido a las intensas lluvias que afectan la zona montañosa del Parque Nacional Braulio Carrillo. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) confirmaron que las condiciones climáticas no permiten habilitar el paso de forma segura.

Decenas de transportistas permanecen detenidos en el peaje, a la espera de la reapertura que les permita continuar su ruta hacia el Caribe. La medida busca prevenir accidentes graves, como los que históricamente han dejado saldos mortales en este tramo vulnerable.

Las autoridades hacen un llamado a la paciencia y recomiendan utilizar rutas alternas. Además, piden a los conductores extremar precauciones, ya que estas vías también atraviesan zonas montañosas con probabilidad de aguaceros.

La inspección oficial del tramo afectado se realizará a las 5:00 a.m. de este miércoles, momento en el que se valorará la posible reapertura de la vía.