Fuertes lluvias golpean Limón: CNE reporta comunidades afectadas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó este sábado que varios sectores de la provincia de Limón resultaron afectados por las intensas lluvias registradas en la región.

Las comunidades impactadas hasta el momento son Pueblo Nuevo, Envaco, La Colina, Cieneguita y Villa del Mar 1, según el reporte oficial.

Ante la situación, el Comité Municipal de Emergencias estableció un protocolo de monitoreo y evaluación en los sectores afectados, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades de las familias y comunidades afectadas.

Las autoridades mantienen vigilancia constante y hacen un llamado a la población para seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales.