Fuerte sismo sacude varios puntos del país

Un fuerte sismo sacudió varios puntos del país la noche de este lunes.



De acuerdo con los datos revisados de la Red Sismológica Nacional (RSN), tuvo una magnitud de 5.3.



Además, su epicentro se registró dos kilómetros al sur de San Ignacio, Acosta.

"Tuvo una profundidad de 59 kilómetros en el interior de la placa de Cocos, por encima de la placa del Caribe, estamos haciendo una revisión manual", explicó Esteban Chaves, director de Ovsicori.

Por su parte, el Ovsicori lo registró como una magnitud de 4.7 y el epicentro también lo marcó cerca de San Ignacio de Acosta.



Según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fue sentido fuerte y moderado en gran parte del país, aunque sin daños reportados a esta hora.



"La CNE continuará el monitoreo a nivel nacional", indicaron.

