Fuerte sismo sacude el norte del país

Un sismo de magnitud 5,1 estremeció el norte del país la noche de este martes, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El epicentro se localizó 10 kilómetros al oeste de Playa Brasilito, Guanacaste, con una profundidad de 47 kilómetros.

Vecinos de comunidades como Liberia, Santa Cruz, Upala, Sardinal, La Cruz, Carrillo y Matapalo, entre otras, reportaron el movimiento telúrico como muy fuerte.

De momento, las autoridades no han recibido reportes de caída de objetos ni de personas afectadas. El evento se suma a la actividad sísmica que regularmente se registra en el país.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y estar atentos a las recomendaciones oficiales.