Fuerte estruendo y olor a azufre alertan sobre actividad en el volcán Turrialba

El volcán Turrialba registró este domingo 22 de marzo un evento volcano-tectónico seguido de un derrumbe en la zona del cráter activo, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

La señal fue detectada a las 12:03 p. m. por medio de sismógrafos y sensores acústicos de infrasonido instalados en el macizo.



De acuerdo con la información oficial, funcionarios del Parque Nacional Volcán Turrialba notificaron a las 12:04 p. m. haber percibido un fuerte estruendo, así como olor a azufre en el sector de la cima. No obstante, hasta el momento no se reporta caída de ceniza en las comunidades cercanas.

El vulcanólogo del Ovisicori, Geoffroy Avard, descartó que se trate de una erupción.

"No hubo erupción, sino posiblemente un deslizamiento, algo que ocurre frecuentemente en este volcán, bloques de la pared que colapsan dentro del cráter generando una pluma de humo", explicó Avard.

El viento predominante se dirige hacia el norte, mientras que el volcán mantiene un nivel de actividad en estado de advertencia. Las autoridades continúan el monitoreo permanente de la evolución del fenómeno volcánico.