Fuerte corriente en Playa Moín provoca rescate de cuatro menores y deja un adulto desaparecido

Este viernes a las 3:16 p.m. se registró un accidente acuático en Playa Moín, en Limón, frente a las instalaciones de APM Terminals.



De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, en el incidente estuvieron involucradas cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad.

"El grupo se encontraba dentro del mar a aproximadamente 100 metros de la playa cuando fue arrastrado por una fuerte corriente marina.

"Los menores fueron rescatados y extraídos del agua por particulares que utilizaron una moto acuática para realizar las labores de salvamento", dijo la benemérita institución.

La Cruz Roja confirmó además que un hombre adulto permanece desaparecido desde el momento del accidente.

Las autoridades mantienen las acciones de búsqueda en la zona.

