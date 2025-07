Fuego consume tres casas y una bodega en Chicuá de Cartago

Un incendio de grandes proporciones consumió tres casas y una bodega la mañana de este miércoles en Chicuá de Cartago, específicamente sobre la ruta 219 en dirección al Volcán Irazú.



La emergencia inició a las 7:10 a.m. y, según confirmó el Cuerpo de Bomberos a Teletica.com, a las 8:50 a.m. ya había sido controlada.



Las autoridades detallaron que una primera vivienda de 80 metros cuadrados resultó con daños totales, al igual que una segunda casa de 60 m² y una tercera estructura de dos plantas de 150 m². Además, un contenedor tipo bodega también fue completamente consumido por las llamas.



A la escena se desplazaron al menos nueve unidades de emergencia, entre ellas, tres de Cartago, una cisterna con agua que va en camino desde la misma ciudad, y unidades provenientes de Pacayas, Tres Ríos, la Estación Metropolitana Sur y Desamparados. Entre los recursos adicionales también se movilizaron vehículos con oxígeno y una unidad de rescate.



Uno de los principales obstáculos en la atención del siniestro es la falta de agua en el sector. El hidrante más cercano está a 12 kilómetros del sitio, lo cual dificultó las labores de extinción.



A pesar de la magnitud del incendio, hasta el momento no se reportan personas heridas. Las autoridades continúan trabajando para apagar el fuego por completo.