Fuego consume local comercial y casa en Pejibaye de Cartago

El Cuerpo de Bomberos atendió la mañana de este sábado un incendio que afectó un local comercial y una casa en Pejibaye de Cartago.



De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia se presentó a las 6:51 a.m., a 25 metros al norte de la Plaza de Deportes de la localidad. Al sitio se desplazaron tres unidades de bomberos, cuyos equipos trabajaron durante varios minutos para controlar y extinguir las llamas.



Según confirmó la institución, la estructura afectada cuenta con un área total de 1.025 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 600 metros cuadrados resultaron dañados por el fuego.



No se reportan personas heridas solo daños materiales.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.