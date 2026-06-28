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Fuego arrasa dos viviendas en Cangrejal de Acosta

El Cuerpo de Bomberos confirmó que la emergencia se reportó a las 12:26 p. m de este domingo.

Por Mariela Montero Salazar 28 de junio de 2026, 14:04 PM

Un incendio destruyó dos viviendas la tarde de este domingo en el sector de Cangrejal de Acosta, San José.

El Cuerpo de Bomberos confirmó a Teletica.com que la emergencia se reportó pasadas las 12:26 p. m. en las cercanías de la delegación policial de la zona. 

Las autoridades indicaron que, a pesar de la rápida intervención, el fuego consumó ambas estructuras.

Una de las casas afectadas medía 60 metros cuadrados, mientras que la segunda alcanzaba los 20 metros cuadrados.

A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo.

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