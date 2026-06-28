Fuego arrasa dos viviendas en Cangrejal de Acosta

Un incendio destruyó dos viviendas la tarde de este domingo en el sector de Cangrejal de Acosta, San José.

El Cuerpo de Bomberos confirmó a Teletica.com que la emergencia se reportó pasadas las 12:26 p. m. en las cercanías de la delegación policial de la zona.

Las autoridades indicaron que, a pesar de la rápida intervención, el fuego consumó ambas estructuras.

Una de las casas afectadas medía 60 metros cuadrados, mientras que la segunda alcanzaba los 20 metros cuadrados.

A pesar de la magnitud del fuego, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo.

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