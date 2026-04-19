"Fue un trago amargo", dice basquetbolista tras liberación en caso de homicidio

El basquetbolista David Shedden, jugador de Semedes Liceo de Costa Rica, calificó de "trago amargo" el momento que vivió el pasado miércoles cuando fue detenido como sospechoso de un homicidio y tentativa, y liberado dos días más tarde sin medidas cautelares.

"Fue un trago amargo, un par de días, pero gracias a Dios estamos en libertad", comentó Shedden al medio Grecia Deportes tras el partido que Grecia CRS triunfó 79-62 ante Semedes Liceo de Costa Rica.

El entrevistador le comentó que las redes sociales son complicadas y no dan tiempo para manejar situaciones con más calma, a lo que Shedden respondió: "Ahí estamos, tranquilidad, no pasa nada".

Horas antes del compromiso, el equipo Semedes Liceo de Costa Rica había emitido un comunicado en sus redes sociales.





La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó el sábado que el Juzgado Penal de Puntarenas, luego de valorar la prueba que se tiene en contra de Shedden, determinó que esta es insuficiente para vincularlo con los hechos que se le achacan.



El Ministerio Público relaciona al basquetbolista con el crimen de Jairo Ibáñez, ocurrido el 10 de febrero de 2025 en Barranca de Puntarenas. De momento, se desconoce la dinámica de los hechos. La Fiscalía únicamente agregó que otra persona sobrevivió al evento, pero que la identidad de esta iba a ser resguardada por motivos de seguridad.