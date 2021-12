“Fue un estruendo muy fuerte y no sabíamos que había una fábrica de pólvora aquí”

Algunos vecinos del barrio la Pitahaya en Agua Caliente de Cartago, no sabían que en la zona había una supuesta fábrica de pólvora clandestina, pero otros sí y hasta habían conversado, en ocasiones, con el dueño para que no lo hiciera más.



La explosión en una casa de 100 metros cuadrados dejó como resultado, una persona fallecida y cinco personas heridas de gravedad, entre ellas una menor de edad.

“Fue un estruendo muy fuerte, demasiado fuerte y pensamos que un camión había caído del puente. No sabíamos que estuviera esa fábrica de pólvora aquí. Para nosotros esto fue una noticia porque nos sabíamos de lo que hacían ahí”, dijo Martha Rivera, vecina de la Pitahaya.

Declaraciones de los vecinos del lugar:





Tras la emergencia, cuatro casas que estaban cerca de donde ocurrieron los hechos sufrieron daños en las ventanas, paredes y techo.

“Yo estaba en la carnicería y escuché un estruendo, creí que estaba temblando, pero se me empezó a caer el cielorraso, empezó a sonar y sonar todo, fue una reventadera de pólvora y se me cayó hasta otro pedazo de cielorraso. Fue algo exagerado porque no estamos acostumbrados a estas cosas”, comentó Juan González, vecino del lugar.