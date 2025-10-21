“Fue un acto de humanidad”: el gesto viral de un chofer que salvó a mapache de inundación

Gabriel Bolaños no lo pensó dos veces antes de bajarse de su vehículo en medio de la lluvia para auxiliar a un mapache que había quedado atrapado por las inundaciones que afectan al país. El gesto se viralizó este fin de semana en redes sociales.

“Venía de Guadalupe, entré por el Alto de Moravia con mi familia. Vimos lo que parecía una bolsa de basura. Mi hija me dijo que era un mapache pegando gritos. Dejé de lado el miedo, tomé una camiseta que tenía y lo agarré por la espalda. No pensé si era peligroso o no, fue meramente un acto de humanidad”, relató Bolaños.

Desde el Colegio de Médicos Veterinarios, se hizo un llamado urgente a no descuidar a los animales durante las lluvias e inundaciones que azotan al país. La advertencia incluye también a los animales de producción, especialmente en zonas rurales.

Uno de los que atendió estas recomendaciones fue un ganadero, quien trasladó a sus cabezas de ganado a zonas seguras ante el desbordamiento del río Cañas, en Guanacaste.

Las autoridades recuerdan que las inundaciones no solo afectan a las personas, sino también a los animales, que muchas veces quedan atrapados o expuestos a condiciones de alto riesgo.