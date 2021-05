“Fue un accidente, le juro que yo no vi al perrito, yo no lo vi”, asegura conductor

Luego de que circulara un video donde se aprecia cuando un conductor de un vehículo blanco, que circulaba en Calle Fallas de Desamparados, atropella y mata a un perrito y no se detiene, Teletica.com se dio a la tarea de contactar al chofer del carro y este asegura que todo se trató de un accidente.



Los hechos ocurrieron este miércoles a las 3:33 p. m. en la Urbanización Los Porosales.

“Yo soy conductor de Didi y estaba dejando un cliente en ese momento, detrás de mí venía un taxista y me estaba pitando porque yo estaba atravesado, yo ya había visto que adelante había un hueco de esos que hace el AyA de lado a lado, que dejan apenas tapado con tierra, de hecho, en el video se ve. “Yo lo que hago es que dejo al cliente y salgo normal para dejar de estorbar el paso, pero en ningún momento logro ver que había un perro ahí, el animalito queda completamente fuera de mi foco de visión, yo si sentí donde le pasé por encima, pero yo lo que pensé era que estaba pasando por el hueco ese, lo normal, de verdad pensé que era el hueco, yo ni cuenta me di, mi ventana iba cerrada, llevaba el radio y el aire puesto, yo no lo escuché ningún ruido ni nada anormal, avancé y seguí trabajando normal”, relató Juan Corrales.

El conductor explica que fue a las horas que se da cuenta de lo que pasó y de inmediato busco cómo contactar a la dueña del animal.

“Ya en la noche es que me voy dando cuenta porque un amigo me contactó, se me hizo un hueco en el estómago, jamás me imaginé lo que pasó y lo primero que hice fue tratar de contactar a la señora.

“La mañana de este jueves hablamos tamaño rato, yo le expuse lo que pasó, realmente le digo, si yo me hubiese percatado que al perrito le pasó algo, de inmediato hubiera parado y hubiera corrido para llevarlo al veterinario”, relató.

Corrales asegura que el no sería capaz de maltratar un animal y que por lo contrario le gustan las mascotas.

“Jamás en la vida me puede pasar por la mente hacerle daño a un animal, yo toda mi vida he tenido animales, yo tengo una perra french en mi casa que tiene 7 años de estar con nosotros, de hecho, a mí ya me pasó con un perrito que me lo atropellaron.

“Es un accidente que a cualquier persona le puede pasar, y como un accidente yo lo menos que me imaginé es que me pasara esto.

“Yo tenía un trabajo de 13 años en una agencia de viajes que perdí por esto de la pandemia y ahora me estoy ganando la vida con un carro para poder seguir trabajando.

“Vea yo jamás voy a exponer a mi familia con algo así, es que yo sé que hay personas que no les importa los animales, pero este no es mi caso, de verdad yo asumí que le había pasado al hueco ese que estaba en la calle, jamás, por nada del mundo yo imaginé que tenía un perrito entre las llantas”, mencionó el chofer de 37 años.

Amenazas

Luego de que sus datos y su fotografía se hicieran virales en redes sociales Juan asegura que tuvo que ir al OIJ porque lo han estado amenazando.

“Yo si te digo, he recibido amenazas de algunos perfiles de Facebook y tuve que ir al OIJ a poner la denuncia porque eran amenazas muy fuertes.

“Yo a la dueña del perrito no la denuncié ni nada, a pesar de que ella expuso mi información personal y eso, pero yo no quiero más problemas, yo le dije a ella que más bien lo que buscaba era que me perdonara, de verdad le pedí disculpas y le hice saber que en verdad no fue adrede.

“He tenido clientes que andan con un perrito y yo los he llevado con gusto, de hecho, me causa mucha impresión por que ese mismo día había recogido a una cliente con un gatito de una veterinaria.

“Yo le dije a ella que me gustaría ir a su casa y dar la cara y demás, porque de verdad tengo un hueco en el pecho con todo esto que está ocurriendo”, concluyó el conductor.