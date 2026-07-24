Fotos: Vea el pesado armamento encontrado por OIJ en guarida de "Diablo"

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó, este viernes, fotografías del pesado armamento hallado en la guarida de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".

Según Michael Soto, director interino de la Policía Judicial, encontraron "cinco fusiles de guerra de alto calibre, por ejemplo, un FAL y otro tipo de armas como AK-47 y demás, así como tres pistolas" (vea fotografías adjuntas en la portada de esta nota).

El jerarca detalló que también ubicaron drones utilizados, al parecer, para monitorear los alrededores del escondite y evadir así intervenciones policiales.

"Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones, detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense y que está realizando, repito, el Poder Judicial con el Ministerio Público y el OIJ", agregó Soto.

Una de las armas halladas en operativo contra alias "Diablo" y sus aliados.

En las fotos difundidas por el OIJ se logra ver un chaleco antibalas rotulado con el nombre "El Señor".

"Diablo" fue capturado en San Bernardino de Sarapiquí, en Heredia, esta madrugada, luego de un enfrentamiento con las fuerzas policiales.

En el operativo resultaron heridos al menos cinco agentes del Organismo de Investigación Judicial. La Cruz Roja Costarricense informó que dos de ellos están en condición urgente y fueron trasladados a un centro médico. Una tercera persona está en un estado mucho más grave y amerita traslado aéreo a un hospital de la Gran Área Metropolitana, sin precisar.

Además, el director del OIJ dijo que uno de los detenidos, alias "Coco Guácimo", fue dado de baja durante el asalto a la guarida de "Diablo", donde también cayó alias "Tan".