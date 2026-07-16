Fiscalía solicitará criterio de oportunidad para mexicano y tres ticos requeridos por EE. UU.

El Ministerio Público solicitará ante el Tribunal Penal de San José la aplicación de un criterio de oportunidad a favor de un ciudadano mexicano y tres costarricenses, quienes permanecen detenidos mientras avanza el proceso para su extradición a Estados Unidos.

Los cuatro sospechosos enfrentan una causa penal en Costa Rica por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, luego de ser capturados en diciembre de 2025 durante un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD).

La detención se llevó a cabo en Pavas, donde las autoridades decomisaron 400 kilogramos de cocaína que estaban ocultos dentro de un vehículo, como parte de una investigación sobre una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.

Con la solicitud del criterio de oportunidad, el Ministerio Público busca que el proceso penal en Costa Rica no interfiera con el trámite de extradición, permitiendo que los imputados sean puestos a disposición de las autoridades estadounidenses, que los requieren para enfrentar un proceso judicial en ese país.

Mientras el Tribunal Penal de San José resuelve la gestión presentada por la Fiscalía, el ciudadano mexicano y los tres costarricenses continuarán en detención provisional, a la espera de que avance el procedimiento de extradición.



