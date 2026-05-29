Fiscalía solicita juicio contra cinco oficiales por supuesto homicidio de joven de 17 años

Tras casi seis años de investigación, el Ministerio Público solicitó la apertura a juicio contra cinco oficiales de la Fuerza Pública por el presunto delito de homicidio en perjuicio de un joven de 17 años, ocurrido en Curridabat en septiembre de 2020.

El caso se remonta a la noche del 11 de septiembre de 2020, cuando una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó sobre una madre que pedía ayuda porque, aparentemente, estaba siendo agredida por su hijo. Al llegar al condominio, los oficiales abordaron al menor, quien, según las autoridades, portaba armas blancas.

Videos del incidente muestran cómo los policías le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara las armas. Sin embargo, el enfrentamiento escaló y uno de los oficiales disparó contra el joven. La Cruz Roja confirmó que el menor presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que la causa 20-000742-0053-PE fue remitida al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio contra cinco oficiales de apellidos Vargas, Cruz, Chaves, Valverde y Mora. El requerimiento se planteó el pasado 19 de mayo de 2026.

A pesar de la acusación, los oficiales continúan laborando con normalidad dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Este medio consultó si existe algún proceso administrativo o separación de cargos, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta oficial.

El caso ya había generado cuestionamientos desde el 2021, cuando el OIJ detuvo a los oficiales para investigar un posible uso desproporcionado de la fuerza durante el operativo. Ahora será el Juzgado Penal el que determine si los cinco oficiales enfrentarán juicio por la muerte del menor.