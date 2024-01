Fiscalía repudia uso de niños en video que, al parecer, publicó “Lucifer” en Limón

“Estos niños no saben lo que hacen, no saben que este tipo al cual hoy encumbran por las alturas es capaz de llevarse sus vidas, las vidas de sus padres, de sus hermanos a la tumba, por un puñado de dinero, ellos no saben que ensalzar el nombre de un cobarde, homicida, que mata por la espalda, por un puñado de dinero, por la droga que hoy tiene a Costa Rica de rodillas, es un grave error”, dijo Minor Araya, exjefe OIJ.