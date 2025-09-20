Fiscalía reporta 48 homicidios de niños a manos de sus padres en los últimos cinco años

La Fiscalía de Niñez y Adolescencia confirmó a Teletica.com que entre los años 2021 y 2025 se registraron 48 homicidios calificados de menores de edad (de menos de cinco años) a manos de sus propios padres.



De acuerdo con las estadísticas, en el 2021 se reportaron 8 casos, en el 2022 la cifra descendió a 7, mientras que en el 2023 aumentó a 9. El 2024 cerró con 14 víctimas, siendo el año con mayor cantidad de incidentes en el período analizado. En lo que va de 2025, las autoridades contabilizan 10 casos.



Los datos corresponden únicamente a las investigaciones judicializadas bajo la figura de homicidio calificado y están en poder de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia.



Rocío de la O, Fiscal Adjunta de la Niñez y Adolescencia, indicó que el rol que tiene la Fiscalía a nivel de Ministerio Público es de suma importancia en virtud de que ejerce dos funciones. En esta materia específica, la experiencia les ha enseñado que no pueden trabajar de forma separada con la parte preventiva.

"Esto nos obliga no solamente a llevar investigaciones, que son las que se dan, sino también los casos de alto impacto, como los homicidios o tentativas de homicidios de personas menores de edad, por lo general por síndrome de la persona menor de edad agredida a nivel nacional”, dijo de la O.

Sobre los delitos de mayor incidencia, la fiscal precisó que el incumplimiento a uso de la responsabilidad parental es el primero de ellos y esto se da dentro del seno familiar, normalmente porque hay castigo físico, porque el padre y la madre no saben cómo disciplinar con crianza positiva, con herramientas que no afecten el normal desarrollo de una persona menor de edad.

"Esto ha llevado a que la Fiscalía tenga que realizar en el 2024, 1.851 investigaciones y ya en el primer semestre de 2025, 1.128 asuntos por este delito, lo cual está superando la mitad en el primer semestre en comparación con el año anterior.

“La agresión con arma, que son hechos que cometen, podría ser también castigo físico, pero quienes no ostentan la responsabilidad parental, como los cuidadores, las abuelas, los abuelos, los tíos, alguna vecina que usan el castigo físico también para disciplinar a las niñas, niños y adolescentes", comentó de la O.

Durante el 2024 se recibieron más de 367 denuncias por agresiones con arma y castigos físicos y ya para el primer semestre de este año alcanza los 254 casos, es decir, en seis meses se alcanzó la cantidad que se recibió en 2024.



La fiscal destacó que el delito más preocupante es el homicidio calificado.

“Durante el 2024 se tuvo noticias de 14 muertes de niños, lo cual es alto porque es por síndrome de la persona menor agredida, es decir, en su primera infancia en manos de sus progenitores y ya para este año en el primer semestre llevamos 10 casos, lo cual es una alerta fuerte para que la ciudadanía tome conciencia, no solamente en educarse para poder dar una disciplina positiva, sino también para denunciar de forma oportuna estos casos”, señaló de la O.

Según De la O, los principales agresores que cometen estos son las personas progenitoras, "porque es dentro del seno familiar un lugar donde estas niñas y niños deberían de estar seguros y seguras, amados y amadas, donde las están agrediendo, las están agrediendo brutalmente y las están asesinando”.

“Estas niñas, niños y adolescentes dejan de quererse a sí mismos, tienen baja autoestima, tienen problemas a nivel sexual, a nivel psicológico, a nivel emocional. Es definitivo que va a haber una modificación a nivel cerebral y va a haber una serie de problemas, como ya indiqué, físicos, sexuales y emocionales”, manifestó de la O.

Finalmente, la fiscal hizo hace llamado a la ciudadanía y a los funcionarios públicos advirtiendo que si en una escuela, en un colegio, un educador o una educadora observan que esta persona menor de edad está aislada, que tiene alguna inseguridad, que tiene marcas en su cuerpo, ellos tienen que denunciar.