Fiscalía pide "vía rápida" en caso de colegial sospechoso de matar a compañero en Liberia

El Ministerio Público solicitará que el caso contra un joven sospechoso de asesinar a un compañero de colegio en Liberia, Guanacaste, sea tramitado mediante el procedimiento expedito de flagrancia.



Durante una audiencia que se realizará en el transcurso de este martes, la Fiscalía pedirá que el proceso sea conocido bajo la vía rápida, lo que permitiría que el caso se resuelva en un plazo aproximado de 45 días.

Además, el órgano acusador solicitará la imposición de medidas cautelares contra el imputado.

"La Fiscalía de Flagrancia de Liberia mantiene a su orden a un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, quien figura como sospechoso del delito de homicidio calificado en perjuicio de un muchacho de apellidos Rivas Quesada.

"Rodríguez fue detenido la tarde del lunes en barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que, aproximadamente hora y media antes, un joven ingresara sin vida al hospital del cantón tras presentar heridas provocadas con arma blanca", señaló el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos jóvenes eran compañeros del colegio IPEC de Liberia. Las autoridades presumen que, minutos antes de que la víctima resultara herida, se produjo una riña entre los dos en una parada de autobuses ubicada en el sector de Colorado que terminó en el asesinato.



Por el momento, las autoridades indicaron que se desconoce la situación que habría originado el conflicto; sin embargo, todo el ataque quedó grabado en video.



La investigación continúa en desarrollo bajo el expediente 26-000795-060-PE.

