Fiscalía pide apertura de juicio contra conductor sospechoso de matar a otro en Cartago

La Fiscalía Adjunta de Cartago presentó una acusación con solicitud de apertura a juicio contra un hombre de apellido Mora, de 23 años, quien figura como sospechoso del aparente delito de homicidio simple en perjuicio de otro conductor en Cartago.



Ante una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público confirmó que la gestión fue planteada dentro de la causa 26-002021-0058-PE.

"El debate se llevará a cabo a partir del lunes 6 de julio del 2026, a las 6 p. m.", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, Mora actualmente cumple medidas cautelares que le obligan a presentarse a firmar una vez por semana, mantener domicilio fijo y abstenerse de portar armas de fuego.



El caso se remonta al 12 de mayo, cuando el sospechoso fue detenido en el sector de Cartago Occidental. Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se le investiga por la muerte de otro conductor tras una discusión ocurrida en vía pública.



Los hechos fueron reportados alrededor de las 6:45 a. m. y, en apariencia, se originaron luego de un accidente de tránsito entre dos vehículos. Las investigaciones preliminares señalan que uno de los conductores habría colisionado por detrás al otro automóvil, tras lo cual ambos descendieron de los vehículos e iniciaron una discusión.



La víctima fue identificada con el apellido Granados, de 33 años. Durante el altercado, y por circunstancias que continúan bajo investigación, presuntamente uno de los involucrados utilizó un arma de fuego y disparó contra el otro conductor.



Granados recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y falleció en el lugar de los hechos.



Además, videos captados por cámaras municipales de Cartago registraron parte del incidente. En las imágenes se observa que uno de los conductores, aparentemente portando un tubo, intentó agredir al otro involucrado. Segundos después, el otro conductor sacó un arma de fuego y, al parecer, realizó un disparo.

