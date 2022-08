Fiscalía pide 31 años de cárcel contra sospechoso de matar a Luany Salazar

La fiscala Carolina Martínez pidió 31 años de cárcel este martes para el sospechoso de matar a Luany Salazar por los delitos de homicidio calificado y hurto agravado.



En la etapa de conclusiones, Martínez indicó que sí hubo alevosía —término jurídico utilizado para diferenciar un asesinato de un homicidio que se refiere a los casos donde el agresor emplea medios para cometer el delito y asegurarse de que la víctima no pueda defenderse— en el asesinato de la joven de 23 años. Además, señaló que las pruebas presentadas durante el debate evidencian que el sospechoso, un hombre de apellido Mejía, es el único autor responsable por los hechos.

“Es claro que hay participación del imputado en los hechos, fue el último que estuvo con la víctima, el que limpió la sangre, ocultó el cuerpo y el que finalmente sustrajo el teléfono celular de la víctima. No hay justificación para que una persona le quite la vida a otra y nadie merece morir como murió Luany a sus 23 años”, aseveró Martínez.

La fiscala también pidió prorrogar la prisión preventiva del imputado por peligro de fuga. Esta medida cautelar, la cual cumple en la cárcel La Reforma, vence el próximo 16 de setiembre.

“Una mentira no se pude sostener una y otra vez, el imputado ha dado diferentes versiones para justificar que él no participó en los hechos, a tal punto, que ha querido creer que no tiene nada que ver”, comentó Martínez.