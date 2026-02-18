Fiscalía: Pareja mató a Nadia Peraza, la desmembró y ocultó trozos del cuerpo en refrigerador

Un hombre de apellido Buzano presuntamente asesinó a su expareja Nadia Peraza, la desmembró y ocultó trozos de su cuerpo en frascos, bolsas y prendas de tela en un refrigerador en una casa en San Rafael.



Así lo señala la acusación leída por el fiscal Óscar Serrano la mañana de este miércoles en el inicio del juicio por el femicidio ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.



De la pieza presentada por el Ministerio Público se indica que el crimen se cometió con un “objeto idóneo” que no pudo ser determinado durante la investigación.



Como parte de la relación de hechos, describió una serie de situaciones que reflejan el contexto de violencia psicológica y física que supuestamente había alrededor de Peraza, así como otros eventos posteriores al crimen.



Buzano figura como sospechoso, además del femicidio, de una sustracción patrimonial, 11 cargos de estafa informática relacionados con el uso de la tarjeta de la ofendida, así como otros 8 cargos de suplantación de identidad derivados del uso del teléfono de la agraviada para entablar conversaciones con allegados en un intento de desviar la atención por la desaparición de la mujer.



El contradictorio, a cargo del Tribunal Penal de Heredia, arrancó en una pequeña sala repleta de medios de comunicación y familiares de la víctima.

