Fiscalía: Pamela fue decapitada por oponerse a vender droga para proveedor de “Diablo”

El Ministerio Público atribuye el crimen de Pamela Royo Solano a su negativa de participar en la venta de estupefacientes para un proveedor de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", según la investigación en curso.



La Fiscalía de Turrialba solicitará medidas cautelares contra un hombre y dos mujeres vinculados con estos hechos. La petición será presentada ante el Juzgado Penal de la zona, en una audiencia que aún no ha sido programada.



El sospechoso de apellido Marín es investigado por el aparente delito de homicidio calificado. Por su parte, dos mujeres, una de ellas hermana del imputado, también de apellido Marín, y otra identificada como Lee, figuran como sospechosas del presunto delito de favorecimiento real.

“De acuerdo con la investigación, se presume que la víctima fue interceptada por algunas personas por oponerse a vender droga para un proveedor de alias 'Diablo', luego la llevaron a una casa, donde la asesinaron de siete disparos y la decapitaron. El cuerpo de la ofendida fue hallado el 6 de junio de 2024”, indicó el Ministerio Público.

Según la evidencia recabada hasta el momento, las sospechosas fueron informadas de que Royo, de 38 años, fue llevada a ese lugar y, pese a que la víctima había sido reportada como desaparecida, no brindaron información a las autoridades.



Este martes, durante un allanamiento realizado en el barrio Los Laureles, agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron a los dos hermanos, de 34 (hombre) y 19 (mujer) años, como sospechosos de participar en el homicidio.



Los hechos se remontan al 2 de junio de 2024, entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m., en la misma localidad. De acuerdo con las diligencias, la víctima fue privada de libertad, posteriormente asesinada y su cuerpo abandonado en un lote baldío del sector.



Las autoridades indicaron que, aparentemente, tras el homicidio, el cuerpo fue decapitado y la cabeza fue dejada en el corredor de una casa cercana al lugar de los hechos.



Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron aproximadamente 1,5 millones de colones en efectivo, teléfonos celulares, documentación, droga tipo marihuana y crack, así como municiones para arma de fuego.



Alias "Diablo" actualmente es el narcotraficante más buscado del país: desde el 30 de abril de 2025, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de $500.000 por información que permita la ubicación, arresto o condena de Arias Monge.