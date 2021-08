Fiscalía mostró video de cómo habría caído Allison a basurero clandestino

El Ministerio Público presentó un video que muestra cómo habría sido la caída de Allison Bonilla al botadero clandestino donde fue encontrada seis meses después de su desaparición.



Las imágenes muestran la simulación que hicieron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con un muñeco que tenía una contextura similar a la de la joven: primero se ve donde lo lanzan, este rueda varios metros hacia abajo, por la ladera, y finalmente cae en un matorral.

El precipicio tendría unos 300 metros de profundidad, según indicaton.

Video del muñeco lanzado por OIJ:





El Ministerio Público también presentó varias fotografías del carro BMW, color rojo, que el imputado habría utilizado para transportar a Allison hasta el basurero clandestino.

Fotos de las pruebas de luminol, también utilizadas como prueba en el juicio, mostrarían fluidos biológicos (sangre) de la joven cuando fue introducida al vehículo.

Video del vehículo:





Además, se presentaron fotografías de los zapatos, ropa interior, blusa y restos óseos que se hallaron en el botadero.

Tras las pruebas aportadas, el imputado, de apellido Sánchez Ureña, pidió manifestarse ante el tribunal. Él relató que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría revisado su carro dos veces y no solo una, como lo manifestó un agente de la Policía Judicial durante su testimonio.

“En los primeros días de marzo, yo tuve un allanamiento por parte del OIJ. Yo le manifesté a Felipe (agente judicial investigador) que me habían allanado mi carro, él me dijo que no sabía nada del caso. Gracias a mi hermana, se pudo dar con los videos, la semana pasada, donde se muestra ese allanamiento”, dijo el imputado.