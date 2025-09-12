Fiscalía investiga si asesinato de Roberto Samcam fue ordenado por Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua podría estar detrás del asesinato del opositor Roberto Samcam, ocurrido en Moravia el pasado 19 de junio. Esa es una de las líneas de investigación que manejan tanto la Fiscalía General de Costa Rica como la Policía Judicial (ver video adjunto de Telenoticias).

“Una de las líneas de investigación apunta a que este homicidio pudo haber sido ordenado en este caso por el ejército nicaragüense, esa es una línea que no vamos a descartar.

“El derecho internacional provee soluciones a posibles detenciones de personas en el extranjero y nosotros vamos a usar las mismas y la cooperación internacional cuando así se requiera”, afirmó este viernes el fiscal general, Carlo Díaz.

Precisamente las autoridades judiciales realizaron, este viernes, varios allanamientos con el objetivo de detener a los cinco autores materiales del homicidio de Samcam, un férreo opositor del régimen Ortega-Murillo y quien se había exiliado en Costa Rica.

Esas diligencias permitieron la detención de cuatro personas, mientras que un hombre de apellido Carvajal, quien se presume es el gatillero, se mantiene en fuga.

Además de Carvajal, las autoridades siguen en busca de determinar el o los autores intelectuales de ese asesinato.

En las diligencias de hoy se encontró un arma de fuego y municiones, varios teléfonos y pasamontañas, así como un casco, todos artículos que se presume fueron utilizados en el crimen de Samcam.

Además, el OIJ ya tiene identificados dos carros utilizados y se busca una motocicleta en la que se habría trasladado el gatillero.