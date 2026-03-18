Fiscalía investiga a trabajadora de CEN-CINAI de Cartago por aparentes maltratos a niños

El Ministerio Público confirmó a Teletica.com, este miércoles, que abrió una investigación contra una funcionaria del CEN-CINAI de San Juan Sur de Corralillo, en Cartago, por aparentes maltratos a niños.



Este martes se dio a conocer que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Salud, institución encargada de los CEN-CINAI, indagaban una denuncia por presuntas agresiones físicas y sexuales contra un niño de 3 años. Sin embargo, aparentemente, no es el único menor agredido en el centro de cuido.

“Respecto a su consulta, la Unidad de Género de Cartago confirmó que recibió una denuncia relacionada con los hechos que usted refiere, a la cual se le asignó el expediente 26-000225-1893-PE.

“La causa se encuentra en investigación y conforme avance se establecerá el presunto delito o delitos a perseguir. Debido a que esta fase del proceso es privada, por el momento no es posible brindar más información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la Fiscalía.

Este medio visitó el CEN-CINAI involucrado, pero ningún funcionario quiso brindar declaraciones debido a que, según indicaron, el proceso está en investigación y no se pueden referir al tema.

Video del CEN-CINAI investigado:





De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del niño de 3 años, su hijo, al parecer, fue víctima de agresiones físicas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo sus partes íntimas.



El PANI señaló que el lunes anterior se realizó una entrevista con la mamá del ofendido y que este martes se llevó a cabo una visita a la casa, como parte del proceso de verificación.

“Se coordinó con el hospital, se verificó que exista denuncia penal. Se está en la investigación preliminar que incluye evaluación del riesgo y valoración de la denuncia”, detalló la institución.

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que la Dirección Nacional de CEN-CINAI activó de inmediato los protocolos institucionales tras recibir la notificación de una denuncia relacionada con una persona menor de edad en el establecimiento de San Juan Sur de Corralillo.

“Se procedió a la separación del cargo de la funcionaria presuntamente involucrada y se interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de garantizar la protección de la niñez y el debido proceso", indicó Salud.

El caso se mantiene en investigación.

