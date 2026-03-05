Fiscalía investiga a 'influencer' tico por supuestos acercamientos inapropiados con menores

La Fiscalía abrió una investigación contra un influencer costarricense por aparentes acercamientos inapropiados con personas menores de edad.



Se trata de Michael Blanco, conocido en redes sociales como Mike Blanco, caso que es tramitado por la Fiscalía Adjunta de Género.

“De acuerdo con su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Género informó que ayer (miércoles) ordenó abrir una investigación por los hechos que usted consulta. El caso se remitió al OIJ para que ahí se realice la investigación correspondiente, bajo dirección funcional de la Fiscalía", indicó el Ministerio Público ante la consulta.

Algunos de los pantallazos que circulan en redes sociales.

Según trascendió, en redes sociales circulan pantallazos de aparentes conversaciones que serían atribuidas a Blanco, en las que se observan pedidos de fotografías íntimas y supuestas solicitudes de acciones o actos sexuales dirigidos a personas menores de edad, tanto hombres como mujeres.



La situación se originó luego de que en TikTok una usuaria identificada como “Abril de Abril” publicara un video en el que aseguró que, en 2019, cuando el creador de contenido tenía 21 años, al parecer, sostuvo una relación con una adolescente de aproximadamente 15 años. Según su testimonio, posteriormente también habría enviado mensajes privados a otras menores de 12 y 13 años.

Instagram de Mike Blanco.

Tras la difusión de las denuncias en redes sociales, varias marcas comerciales anunciaron la ruptura de su relación con el creador de contenido. Una de ellas fue Burger King, que comunicó oficialmente su decisión a través de sus plataformas digitales.

Este medio procuró una declaración de Blanco; sin embargo, no se obtuvo al cierre de esta nota.



