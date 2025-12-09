Fiscalía investiga a 19 personas por aparente administración fraudulenta en Hotel Condovac

La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó que investiga a 19 personas por el presunto delito de administración fraudulenta ligado al Club y Hotel Condovac.

La institución señaló a Teletica.com que los operativos de este martes responden a la causa 25-000002-0283-PE.

"Se investiga a 19 personas por el presunto delito de administración fraudulenta. Las diligencias se ejecutaron en las instalaciones del Club y Hotel Condovac, así como en una oficina del expresidente del club, de apellido Rodríguez, ubicada en Paseo Colón, San José", indicó la Fiscalía.

El objetivo del operativo fue localizar evidencia documental y electrónica vinculada, entre otros aspectos, con información contable y el registro de accionistas.

La Fiscalía añadió que, “debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar detalles adicionales respecto al fondo de la investigación, puesto que así lo dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”.



La intervención judicial se desarrolló desde horas de la mañana de este martes en el hotel Condovac La Costa, ubicado en Playa Hermosa de Guanacaste.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía Judicial, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios de la Fiscalía realizaron allanamientos como parte de una investigación asociada con aparentes denuncias por administración fraudulenta, estafa y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.



El OIJ informó que el operativo continúa en desarrollo y que todas las diligencias se ejecutan bajo la dirección de la Fiscalía.



Este medio intentó conocer la posición de la empresa por medio del correo ([email protected]) que aparece en sus redes sociales, sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.