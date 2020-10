Fiscalía insistirá en medidas cautelares para hombre que agredió a policía

La Fiscalía Adjunta del I Circuito de San José apeló la decisión del Juzgado Penal de no imponer medidas cautelares contra un hombre, identificado como de apellidos Quirós Salas, aparente responsable de agredir a un policía durante la manifestación del lunes en Casa Presidencial.



Junto con Quirós, 10 personas más también quedaron en libertad y sin medidas cautelares luego de ser presentados ante el Ministerio Público por el delito de resistencia agravada.

El sospechoso de agredir al oficial también fue denunciado por tentativa de homicidio, dijo el Ministerio de Seguridad Pública en una conferencia de prensa realizada esta semana.

​“En la audiencia donde se pidieron medidas cautelares en contra de Quirós Salas y otros 10 sospechosos del delito de resistencia agravada, el Juzgado Penal no acogió la petición fiscal de manera que los imputados no cumplen ningún tipo de medidas”, señaló la Fiscalía.

Las medidas rechazadas por el Juzgado son las siguientes: no participar en bloqueos ni en manifestaciones, no tener contacto con policía y no agredir verbal ni físicamente a policías.

​“La Fiscalía apeló al considerar que es necesario la imposición de medidas cautelares para mantenerles vinculados al proceso penal 20-000649-619-PE”, indicó el Ministerio Público.

Ahora se debe esperar a que el Tribunal Penal programe la audiencia de apelación.



El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, comentó a través de Twitter que aportaron hasta el trozo de madera con el que golpearon al policía Milton Alvarado, pero el juzgado argumentó que no hay pruebas suficientes.

En libertad y sin medidas cautelares el sujeto que golpeó al Comisionado Alvarado durante la manifestación de ayer en Casa Presidencial.

Aportamos hasta el trozo de madera con el que lo golpearon, pero argumentan que no hay pruebas suficientes... ¡Lamentable! — Daniel Calderon (@dcalderonfp) October 14, 2020

Durante los disturbios ocurridos este lunes también detuvieron a nueve personas, quienes quedaron en libertad, pero con medidas cautelares.

A ellos, el Juzgado Penal les impuso como medida cautelar "abstenerse de agredir a cualquier policía durante seis meses".