Fiscalía halló casos graves de reos con libertad anticipada

"El Ministerio de Justicia en este momento está revisando cada detalle del expediente que contempla el criterio técnico que avaló, el cambio de medida para el privado de libertad de apellido Zepeda. Este criterio no es unilateral, se resuelve en el seno de un consejo conformado por distintos profesionales que integran el Instituto Nacional de Criminología. Hasta no obtener los resultados finales de esta revisión no se podrán emitir criterios de fondo sobre el mismo".