Fiscalía de Liberia acusa a estudiante sospechoso de matar a compañero y define fecha de juicio

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia, Guanacaste, acusó al estudiante sospechoso de asesinar a un compañero en una parada de autobuses y definió la fecha del juicio.



La acusación fue presentada este jueves contra el colegial de apellido Rodríguez, de 19 años, a quien se le atribuye el delito de homicidio calificado en perjuicio de otro estudiante.

"Durante una audiencia realizada esta mañana, el Juzgado prorrogó la prisión preventiva del imputado hasta el 30 de octubre del 2026, fecha en la que concluirá el juicio oral y público, previsto para iniciar un día antes", dijo el Ministerio Público.

El juicio bajo procedimiento expedito se realizará el 29 y 30 de octubre de 2026.



Rodríguez permanece detenido desde el 10 de marzo anterior, luego de ser capturado en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste.



De acuerdo con la investigación preliminar, el 9 de marzo el sospechoso y la víctima, quienes eran compañeros en el Colegio IPEC de Liberia, sostuvieron una discusión en una parada de autobuses ubicada en el sector de Colorado de Liberia.



Según las autoridades, el altercado derivó en una agresión que dejó al ofendido gravemente herido. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde posteriormente fue declarada fallecida.



Las pesquisas apuntan a que antes del ataque se produjo una riña entre ambos jóvenes en la parada de buses. El hecho quedó grabado en video.



Tras el fallecimiento del estudiante de apellido Rivas y de 18 años, el sospechoso fue detenido en su casa en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia.



Por el momento, las autoridades indicaron que aún se desconoce la causa que originó el conflicto entre los jóvenes.



El caso se tramita bajo el expediente 26-000795-060-PE.

