Fiscalía cita a Rándall Zúñiga para ser indagado

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga López, fue citado por el Ministerio Público para rendir su declaración indagatoria.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía indicó que el jefe policial se debe presentar “en las próximas horas”.

“Posterior a esa diligencia, se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, dice la comunicación oficial.



Tras ser abordado por los medios tras los allanamientos de este viernes, Zúñiga confirmó que acudirá a la diligencia. Además, detalló que irá acompañado de un testigo que, según dijo, fue contactado para integrarse a un grupo que presuntamente busca perjudicarlo.

“A la Fiscalía voy a ir a aportar las pruebas, porque hasta este momento no he tenido acceso al expediente como tal. Creo que es prueba contundente y efectiva de que no hay tal delito.

"También va a ir una persona que va a fungir como testigo, que la contactaron para que perteneciera a un grupo de personas que tienen algo como para buscarme cosas a mí, y eso va a indicarlo con pruebas y demás cosas que esa persona va a aportar el día de hoy”, expresó Zúñiga.

Según el jerarca suspendido del OIJ, dos mujeres lo contactaron para indicarle que hay funcionarios del INAMU ofreciendo becas escolares y otros beneficios a cambio de que lo denuncien falsamente por violación.



El funcionario, actualmente investigado por aparentes delitos sexuales y violación, señaló también que cortó comunicación con las denunciantes una vez que se enteró de las acusaciones en su contra.

“En la primera denuncia, cuando me di cuenta de que esa persona puso la denuncia, inmediatamente se cortó la comunicación. Con otra tenía una comunicación normal, pero cuando me doy cuenta de que puso la denuncia, hasta ahí llegamos. Nunca las he persuadido ni nada”, expresó.

Zúñiga manifestó su sorpresa por el manejo de información sobre el caso por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), quienes manifestaron el pasado miércoles, en la conferencia previa al Consejo de Gobierno, que existen al menos 13 o 14 denuncias en su contra.

“Me llama la atención que manejen (el presidente Rodrigo Chaves y el INAMU) datos que nadie maneja, ni siquiera yo, en el sentido que pueda haber más denunciantes.

"Yo estoy dando la cara: el que nada debe, nada teme, y en ese sentido, cada vez que me piden algo, con mucho gusto dentro de lo posible, porque en todo esto hay un respeto. Yo no estoy temeroso, quiero que esto pronto se resuelva, ya sea para un lado o para el otro, pero que la verdad prive”, concluyó Zúñiga.

Este viernes, la Fiscalía Adjunta de Género dirigió dos allanamientos como parte de la investigación que se sigue contra Zúñiga por tres denuncias interpuestas en su contra.

Las diligencias se realizaron junto con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ, en su casa de habitación en La Uruca y en la oficina de la Dirección General del Organismo, ubicada en el edificio central de esa entidad en San José.

El objetivo de las acciones fue el decomiso de evidencia documental y electrónica relevante para la causa, tramitada bajo el expediente 25-001138-1893-PE, que acumula las tres denuncias en una sola investigación.

"La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género confirmó que ya concluyeron las diligencias de allanamiento en los dos puntos mencionados antes.

"Durante el operativo, se ordenó el decomiso de aparatos electrónicos, así como prueba documental, la cual ahora será analizada", indicó el Ministerio Público.

El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia acordó, en sesión extraordinaria, suspender a Zúñiga por 15 días naturales mientras avanzan las pesquisas. La medida busca que se reúnan los elementos de prueba necesarios para valorar la imposición de una medida cautelar de mayor duración.

