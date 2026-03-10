Fiscalía apelará resolución que rechaza extradición de “Macho Coca” a EE. UU.

La Fiscalía General anunció que apelará la resolución del Tribunal Penal de Limón que rechazó la solicitud de extradición del costarricense Gilbert Hernán Bell Fernández, alias “Macho Coca”, requerida por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

“El Ministerio Público tiene tres días para presentar la apelación y no compartimos el argumento aducido por el Tribunal”, afirmó el fiscal general, Carlo Díaz.

Declaraciones de Carlo Díaz:

La resolución fue emitida a las 2:52 p. m. de este lunes 9 de marzo de 2026 dentro del expediente 25-000135-0016-PE. Según la solicitud, Bell Fernández es investigado en un proceso federal en el país norteamericano por presuntos delitos de conspiración y posesión de cocaína con fines de distribución.



De acuerdo con lo indicado por Díaz, el tribunal fundamentó su decisión en que los hechos que se le atribuyen al imputado ocurrieron antes de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.

“El argumento del Tribunal va en el sentido de que los hechos que se le imputan a Gilbert Bell Fernández en relación con el presunto narcotráfico son anteriores a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.

“Consideramos que sí se deben aplicar estas normas aunque sean posteriores a la comisión de los hechos, por cuanto son normas de cooperación internacional”, manifestó Díaz.

Según detalló Michael Castillo, abogado de "Macho Coca", a Teletica.com, los hechos investigados por autoridades estadounidenses habrían ocurrido entre mayo de 2023 y agosto de 2024, mientras que la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que habilita la extradición de costarricenses fue aprobada en mayo de 2025.



Por su parte, el fiscal Díaz indicó que, una vez presentada la apelación, el caso será analizado por el Tribunal de Apelación de Sentencia correspondiente, que deberá escuchar a las partes y resolver si confirma la decisión del Tribunal Penal, si concede la extradición o si devuelve el expediente para una nueva resolución.

“Podrían resolver confirmando la sentencia del Tribunal o podrían cambiar de posición indicando que no es válido el argumento de la retroactividad de la ley”, señaló Díaz.

El fiscal general también indicó que Bell Fernández enfrenta actualmente un proceso penal en Costa Rica, en el cual se encuentra en prisión preventiva. “Continuaremos el trámite correspondiente en esa causa”, agregó.

