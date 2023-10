Fiscalía Anticorrupción abre causa por supuestos "pantallazos" de viceministro de Seguridad

15 de octubre de 2023, 7:50 AM

No obstante, a partir de esas informaciones contra Jiménez Steller, se abrieron otros procesos administrativos .

En ese órgano de la Corte Suprema de Justicia, Jiménez Steller se mantiene vinculado -mas no acusado- en otra investigación de índole administrativa por un "supuesto cobro de zonaje de varias personas" , de acuerdo con un reporte solicitado por Teletica.com al departamento de comunicaciones del Poder Judicial.

Ese control no es extensivo a las "hueseras" de Pococí y Sarapiquí, donde "la Menita" los "tiene cortos". Valga mencionar que el nombre del fiscal de Pococí es José Francisco Mena Castro.

Reiteradamente, el portador del celular desde el que aparentemente se hicieron las capturas pide que no se le comprometa , al tiempo que aboga porque Jiménez Steller bote el chip de su teléfono y se deshaga de este.

Rechazo categórico

"Personas malintencionadas han puesto a circular en redes sociales imágenes de unos supuestos chats donde se me atribuye la comunicación con delincuentes. Quisiera hacer un categórico rechazo de esas informaciones equivocadas y erróneas que están circulando. Mi persona no tiene contacto con ningún delincuente. Estas imágenes que aparecen son falsas, son montajes y no corresponden a la realidad.