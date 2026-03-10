Fiscalía Ambiental investiga explosión en planta de gas en Santa Ana

El Ministerio Público confirmó este martes a Teletica.com que investiga la explosión ocurrida el pasado sábado 7 de marzo en una planta de gas en Santa Ana, San José.



Los hechos que están bajo análisis se dieron en horas de la noche, en la planta Blue Flame, en la localidad de Pozos, la cual colinda con el residencial Montana, donde viven más de 350 familias.

“La Fiscalía Adjunta Ambiental confirmó que, por los hechos de su interés, abrió la causa 26-000017-611-PE, por el presunto delito de desastre culposo.

“La investigación inició de oficio, es decir, sin que mediara denuncia, y, por ahora, se tramita contra persona ignorada”, señaló el Ministerio Público.

La magnitud del fuego y las densas nubes de humo fueron visibles desde varios puntos de la localidad.



Según información de las autoridades, la fuga se produjo en un cilindro con capacidad de 58.000 litros, lo que complicó las labores de control y requirió el despliegue de numerosos recursos.



Una cámara de seguridad registró los segundos previos y el momento exacto de la explosión, cuando las llamas alcanzaron a dos bomberos mientras realizaban labores en el sitio; sin embargo, ambos resultaron ilesos.



Según Alonso Ramos, subjefe de la estación de Bomberos de Santa Ana, esta fue una de las emergencias más peligrosas atendidas en los últimos años. “Fue un incidente poco común debido a la gran cantidad de gas licuado de petróleo comprometido”, señaló.



De acuerdo con Bomberos, la magnitud de la fuga y la nube de gas generaron un riesgo latente de explosión a gran escala.



Por su parte, el Director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, explicó que el incendio se produjo por un error humano durante la operación de trasiego de gas.