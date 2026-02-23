Fiscalía acusa y pide juicio contra Tony Peña por supuesta orden para ejecutar 8 homicidios

La Fiscalía Adjunta de Limón presentó la acusación en contra de Tony Peña, alias “La T”, señalado como el líder de una estructura criminal a la que se le atribuyen múltiples hechos de violencia en la provincia.



Junto a él figuran nueve colaboradores identificados con los apellidos García, Espinoza, Urbina, Cerdas, Velásquez, Pérez, Fernández, Carmona y Valerín.



La pieza acusatoria fue presentada el pasado viernes al Juzgado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, instancia que deberá analizar el expediente y la prueba aportada, y determinar, en una audiencia preliminar, si acoge la solicitud del Ministerio Público para ordenar la apertura a juicio en contra de los imputados.



Noticia en desarrollo.