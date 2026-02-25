Fiscalía acusa a ocho personas por homicidio de primos en bar de Heredia

El Ministerio Público formalizó cargos contra ocho personas por el homicidio de dos primos en un bar de Heredia.



La Fiscalía Adjunta de Heredia presentó la acusación y solicitó apertura a juicio contra 11 personas en total, vinculadas con la muerte de Jorge Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón.



De acuerdo con la acusación, a ocho imputados se les atribuyen dos delitos de homicidio calificado por hechos registrados el 7 de febrero de 2025 en el extinto bar Dudes, ubicado en Heredia. Las personas señaladas por estos cargos son identificadas con los apellidos Segura, Rodríguez, Bravo, Rodríguez, Díaz, Palacios, Serna y Herrera.



En el mismo expediente figuran otras tres personas a quienes se les atribuye el delito de favorecimiento real, que según la normativa nacional se configura cuando existe colaboración para ocultar rastros del hecho delictivo. Esta conducta es atribuida a Segura, hermano de uno de los sospechosos de los homicidios, así como a Guzmán y Potosme.

"De la totalidad de imputados, cinco cumplen prisión preventiva como medida cautelar. Se trata de Segura, Rodríguez, Rodríguez, Díaz y Bravo. El resto enfrenta el proceso penal cumpliendo otro tipo de medidas", indicó el Ministerio Público.

La causa se encuentra a la espera de que el Juzgado Penal de Heredia resuelva la solicitud de apertura a juicio.

