Fiscalía acusa a médico por asesinato de María Tacsan

El Ministerio Público acusó a un médico, de apellido Pérez, por el asesinato de María Tacsan.

El abogado de la familia Tacsan, Carlos Chaves, confirmó a Teletica.com que fue notificado sobre la acusación este miércoles.

"El delito es femicidio, que está tipificado en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres", detalló.

Para el momento del crimen, el 19 de setiembre de 2020, Pérez era el esposo de la víctima.

"La Fiscalía lo que está atribuyendo es que, efectivamente, el imputado procedió a asesinar a María Tacsan y que, de alguna manera, él trató de simular que todo había sido un suicidio, lo cual quedó absolutamente descartado por prueba médica", dijo Chaves.





"Por parte de la familia Tacsan, se va a presentar una querella para coadyuvar con el Ministerio Público y tratar de demostrar, en el debate respectivo, que el imputado fue el autor de este hecho y también se va a presentar una acción civil, donde básicamente se va a reclamar un daño de carácter moral por todo el sufrimiento que ha llevado esta familia desde que María fue asesinada", agregó.

El homicidio de María Tacsan ocurrió en San Rafael de Heredia. Según el informe forense, ella presentaba heridas de arma punzocortante, así como una de arma de fuego.

Por este caso, Pérez fue detenido y estuvo en prisión preventiva por el plazo de un año. Sin embargo, luego le impusieron arresto domiciliario con monitoreo electrónico porque algunos videos de seguridad mostraron que, supuestamente, no estaba en la vivienda cuando su esposa perdió la vida, además de que se estableció que ella habría conversado con su madre cuando el ahora acusado estaba fuera de la casa. La Fiscalía no se refirió a dichos indicios.

Defensa del médico

José Miguel Villalobos, abogado del único sospechoso, aseguró a este medio que él fue notificado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón sobre la audiencia donde se conocerá una solicitud de prórroga de medida cautelar para Pérez, programada para el próximo 23 de marzo.

"Pregunté a la funcionaria del Tribunal de Apelación si constaba en el expediente que había remitido la Fiscalía, alguna pieza acusatoria o alguna solicitud. Me indicó que, además de simplemente plantear la solicitud de prórroga, no existía ninguna acusación. Ella se comunicó también con la Fiscalía y le dijeron que no existía ninguna pieza acusatoria, querella o acción civil resarcitoria al día de ayer", explicó el defensor.

Villalobos adelantó, además, que pedirá que no se prorrogue el arresto domiciliario impuesto contra el médico, alegando la existencia de las pruebas antes mencionadas.